La interconnexió de la MAT estalvia en quatre anys 528 milions al sistema elèctric

La interconnexió elèctrica de la MAT que enllaça soterrada la subestació de Santa Llogaia d'Àlguema amb França ha generat en quatre anys un estalvi acumulat de 528 milions d'euros per al sistema elèctric espanyol. L'estalvi que equivaldria a una mitjana anual de tres euros per espanyol no s'hauria revertit de moment en les factures del subministrament elèctric. La infraestructura, inaugurada l'octubre del 2015, va suposar una inversió de 700 milions d'euros finançats a parts iguals entre França i Espanya, 250 milions dels quals els va aportar la Unió Europa a través d'una subvenció. Després de quatre anys la important inversió ja estaria amortitzada.

Red Eléctrica ha fet balança aquest matí d'aquests quatre anys del soterrament de la línia, que permet l'intercanvi del flux elèctric amb Europa. El soterrament va ser el resultat de la forta oposició ciutadana i va suposar un important repte tecnològic. El traçat que connecta Santa Llogaia, a l'Alt Empordà, amb Baixàs, al Rosselló, travessa els Pirineus a través d'un túnel de 8,5 quilòmetres i 3,5 metres de diàmetre.

Des de la companyia, el director d'operació, Tomás Domínguez, assegura que el soterrament de la línia va ser una obra pionera i defensa que cal incrementar la interconnexió elèctrica de l'Estat per assolir els objectius europeus i incrementar l'estalvi en costos.