Desmantellen un cultiu de marihuana amb 385 plantes en un pis de Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres va localitzar el divendres, 11 d'octubre, una plantació amb 385 plantes de marihuana a l'interior d'un immoble situat al carrer Via Emporitana de Figueres. Van descobrir la plantació gràcies a la col·laboració veïnal.

Els fets es remunten a finals de la setmana passada, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana es va desplaçar fins a l'immoble davant la constant entrada i sortida de persones de l'habitatge, així com els sorolls procedents d'aires condicionats i el fort olor que desprenia la plantació.

Els agents van comprovar l'existència d'una plantació de marihuana distribuïda en dues habitacions amb 176 i 209 plantes cadascuna. A més del comís de les plantes, durant l'actuació policial es va procedir a la intervenció de tot el material utilitzat per al cultiu, com dos aparells d'aire condicionat, 29 làmpades i sis extractors de fum, entre altres materials.

Es van obrir diligències penals per un delicte contra la salut pública i es va donar trasllat a la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra.



Menys talls de llum

Arran de l'operatiu, el regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas Borrell, ha destacat que «des de la Guàrdia Urbana es treballa constantment sobre el conjunt de la ciutat per perseguir delicte contra la salut pública i, per això, és fonamental la col·laboració dels veïns de Figueres per lluitar contra aquesta problemàtica».

A més, Casellas ha recordat que «des que hem intensificat les actuacions contra les plantacions de marihuana, els talls de llum a la zona oest de la ciutat s'han reduït considerablement».

La Guàrdia Urbana ha intensificat en els últims mesos la pressió sobre l'incivisme i els fets delictus i el control sobre el tràfic i el consum de substàncies estupefaents es complementa amb una unitat canina.