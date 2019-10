Troben una parella morta a trets en un hotel de Cadaqués

Els Mossos d'Esquadra investigen la mort d'un home i una dona en l'habitació d'un hotel de Cadaqués. Trebalaldors de l'hotel Playa Sol,a primera línia de mar, han trobat els cossos de la parella d'origen francès i d'uns 30 anys sense vida a l'habitació, segons fonts policials. La investigació del cas l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal. Els agents han rebut l'avís cap a les dues de la tarda i fins el lloc s'hi han desplaçat Mossos d'Esquadra i Policia Local. La investigació manté totes les hipòtesis obertes fins que no s'hagi realitzat l'autòpsia i no es descarta que es tracti d'un suïcidi pactat o d'un cas de violència domèstica, en què un hagi matat a l'altre i després s'hagi tret la vida. A l'habitació hi han trobat una escopeta llarga, que seria la'rma del crim .