Una avaria deixa 2.600 abonats i diversos carrers de Figueres sense llum

Una avaria a la xarxa elètrica va deixar sense llum 2.600 abonats així com part de l'enllumenat públic del centre i els afores de Figueres, segons va confirmar Endesa. L'apagada va afectar tant l'interior dels habitatges com semàfors i enllumenat públic. Tècnics de la companyia es van desplaçar a la zona per localitzar el focus de la incidència. El tall es va produir entorn a dos quarts de set del vespre.

El tall de llum va afectar el sector de la plaça del Gra, el barri de l'estació, plaça Catalunya, Marca de l'Ham i Vilatenim, segons va informar l'Ajuntament, a qui Endesa va comunicar la previsió de resoldre l'avaria pels volts de dos quarts de deu de la nit.

Els tècnics de la companyia van anar reduint l'abast de l'avaria i una hora després, a dos quarts de vuit del vespre, els afectats eren 1.100 abonats, segons va informar Endesa. A les vuit del vespre, ja n'eren 220.

Els talls de llum al centre de Figueres no són nous, i és que els carrers s'han quedat en nombroses ocasions a les fosques.