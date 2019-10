Figueres xifra en almenys 60 milions el cost de posar «al dia» els carrers

L'Ajuntament de Figueres està elaborant un informe que reculli les mancances i desperfectes a la via pública, que inclou asfaltatge, subministraments soterrats, mobiliari urbà i enllumenat, entre d'altres. L'àrea de Serveis Urbans en col·laboració amb la d'Urbanisme hi està treballant des de fa més de dos mesos i de moment s'ha quantificat en almenys 60 milions d'euros la inversió necessària per posar al dia la via pública de Figueres. Així ho ha assegurat l'alcaldessa Agnès Lladó i assenyala que l'adequació de les voreres és una de les prioritats de l'equip de govern.

L'informe encara està en fase de redacció i per tant els 60 milions d'euros encara no serien definitius i, per tant, el resultat final podria ser superior, segons ha explicat el regidor de Serveis Urbans, César Barrenechea, en declaracions a Diari de Girona.

Des de la regidoria s'explica que la diagnosi és innovadora perquè el consistori no havia disposat mai abans d'un document que recollís totes les mancances de la via pública. L'informe es troba en un estat «molt avançat» i permetrà planificar les actuacions a la via pública en els propers anys.

L'estudi, que diagnosticarà tots els espais urbans de la ciutat, establirà quines són les principals urgències. Barrenechea assenyala a tall d'exemple que s'està revisant el subsol, l'asfalt, mobiliari urbà o l'estat de la senyalització. A més, també permetrà determinar els barris en què la via pública es troba més degradada. Un cop finalitzat l'informe, es faran públiques les primeres actuacions.

La inversió estimada supera el pressupost anual, per la qual cosa les actuacions que se'n desprenguin s'hauran de planificar almenys en la propera dècada, diu Barrenechea.