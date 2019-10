Protesta a favor d'una professora de gimnàstica a Figueres

Usuaris i alumnes de les activitats de gimnàstica per a la gent gran van protestar ahir davant l'Ajuntament de Figueres per reclamar la continuïtat de la seva professora dels darrers quatre anys, Gemma Torrent. L'Ajuntament no li renovarà el contracte per motius de recurrència. Segons fonts municipals, la llei de contractació impedeix la seva renovació, tot i això s'apunta que passats divuit mesos se la podria tornar a contractar.



Des de l'Ajuntament s'assegura que les classes que comencen la setmana vinent estan garantides i que per no incórrer en més recurrències s'ha optat per fer la contractació d'un professor a través del consell esportiu del Consell Comarcal.





Una trentena d'alumnes de les activitats municipals de gimnàstica per a la gent gran demanen a l'@ajfigueres que no prescindeixi dels serveis de la professora que tenen des de fa 4 anys Gemma Torrent. Volen reunir-se amb l'alcaldessa @ALladoSaus #Figueres pic.twitter.com/riOm6HzpKC — Tramuntana Televisió (@tramuntana_tv) October 21, 2019