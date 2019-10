El front comú d'alcaldes per la seguretat reclama més mossos a la comarca

Assistents en el darrer Consell d'Alcaldes, on es va acordar impulsar el grup de treball.

El grup de treball per abordar els problemes de seguretat a la comarca comença a caminar. El Consell Comarcal va acollir ahir al matí una reunió amb alcaldes i regidors de Figueres, la Jonquera, Roses, l'Escala i Castelló d'Empúries per tractar les urgències en matèria de seguretat. De la trobada se n'ha desprès la voluntat de demanar al Departament d'Interior més efectius de Mossos d'Esquadra a l'Alt Empordà.

La creació d'aquest grup es va acordar en el darrer Consell d'Alcaldes, celebrat a mitjans de setembre, i després del tiroteig que es va produir a l'avinguda Vilallonga de Figueres. L'objectiu d'aquest òrgan és el d'esdevenir un espai comú entre municipis on debatre de problemes de seguretat, però on també s'inclouran altres aspectes com el top manta o incidències en festes majors.

A iniciativa del grup de treball, la presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, proposarà al proper Consell d'Alcaldes l'aprovació d'una moció per demanar al Departament d'Interior que a les properes promocions de Mossos d'Esquadra hi hagi un nombre d'agents predefinit que es destini a l'Alt Empordà, «per assegurar l'augment d'efectius a la comarca durant els anys vinents», diu el Consell en un comunicat. El Consell s'ha de celebrar el pròxim mes de novembre.



Més enllà del municipalisme

Durant la reunió, convocada per la presidenta del Consell i després de comentar alguns aspectes puntuals de la problemàtica en seguretat, els assistents han conclòs que aquesta situació supera l'àmbit estrictament municipal.

Per tant, els batlles han acordat que també s'incorporin en el grup de treball membres dels estaments judicials i policials, del tercer sector així com de l'ensenyament i l'atenció a la joventut, a banda dels representats dels ajuntaments de les principals poblacions de la comarca.

En aquest sentit, està previst convocar tots aquests actors amb l'objectiu de radiografiar les diferents problemàtiques relacionades amb la seguretat ciutadana a l'Alt Empordà i fer-ho amb una «mirada molt més àmplia que l'estrictament municipal», diu el Consell Comarcal a través d'un comunicat.

La d'ahir va ser la primera reunió del grup de treball que va sorgir de la voluntat de crear un front comú per lluitar contra els problemes de seguretat i tràfic de droga a la comarca.