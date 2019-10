La Policia de Roses comissa prop de 19.000 productes del top manta, quatre vegades més que fa un any

La Policia Local de Roses ha comissat 18.881 productes del top manta, quatre vegades més que fa un any quan van ser 4.713 articles.És el balanç que s'ha donat a conèixer des de l'Àrea de Seguretat ciutadana de l'Ajuntament a partir de la memòria d'actuacions.

Des del consistori, s'ha subratllat que la problemàtica de la venda ambulant irregular s'ha abordat amb una nova estratègia, com és "minimitzar la rendibilitat' que els venedors obtenen i "garantir la seguretat i integritat" de veïns, agents policials i els propis manters. Malgrat l'augment del material comissat, els responsables municipals defugen de valoracions "triomfalistes" i assenyalen que és un problema "social" i que la solució encara "està lluny".

Les 164 actuacions policials que s'han fet a Roses enfront de les 72 que es van fer l'estiu passat s'han centrat fora de les zones del passeig. Aquest augment d'actuacions i del material comissat es deu al canvi d'estratègia policial davant aquest fenomen, que s'ha centrat en la "intensificació de la retirada del material" amb controls i decomisos de productes abans que arribessin al passeig de Santa Margarida, que és l'indret on es concentra la venda ambulant.

Durant el balanç d'aquest dimecres, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, ha destacat que aquest és un fenomen il·legal però que la policia ha d'actuar de forma "proporcional, minimitzant el risc de danys i tenint present que es tracta d'un col·lectiu vulnerable". També han defugit fer una lectura "triomfalista" dels resultats tot recordant que aquest "no és un problema de seguretat ciutadana sinó social". "Només en les seves conseqüències acaba afectant la seguretat ciutadana i fins que no s'abordi el problema des de l'àmbit social, només amb la intervenció de la Policia tan sols podem aspirar a controlar i minimitzar les conseqüències, no a posar fi al fenomen", ha afirmat Plana.

Pel que fa al global d'actuacions, la Policia Local ha fet 2.532 serveis durant l'estiu, dels quals 796 actuacions de trànsit, 617 com a policia comunitària, 288 d'administratives; 236 de seguretat ciutadana, 122 assistencials, 163 de via pública, i 146 serveis relacionats amb el medi ambient. Unes xifres similars a altres anys.



Reforç policial a l'estiu

Aquest estiu s'ha reforçat la plantilla del cos per poder atendre l'augment de l'activitat a aquest municipi de costa. Cal destacar que actuacions quotidianes policials com l'enretirada de vehicles de la via pública, les detencions policials, els serveis assistencials i comunitaris, les instruccions d'atestats o l'assistència a accidents s'incrementen a la població en una proporció d'1 a 6 de mitjana en comparació amb els mesos de novembre a març.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, ha destacat l'esfors dels últims anys per "dotar el cos dels efectius i instruments necessaris". Aquesta temporada s'han contractat vuit agents interins durant sis mesos, s'han incorporat tres noves places fixes que hi havia vacants i s'han restringit les vacances de tota la plantilla de manera que el conjunt dels policies han estat de servei aquest estiu. Tot i el bon retorn assolit amb aquests esforços pel que fa a la quantitat de material decomissat", ha remarcat l'alcaldessa, "en cap cas volem donar un missatge de tranquil·litat entorn a la problemàtica que representa per al municipi el top manta i som plenament conscients que, malauradament, la solució es troba encara llunyana".