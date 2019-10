Crema una embarcació als canals de Castelló d'Empúries

Els Bombers van treballar la nit passada en l'incendi d'una embarcació que estava amarrada en un dels canals de Castelló d'Empúries.

Els efectius d'emergències van rebre l'alerta dels fets quan faltaven set minuts per les onze de la nit que s'havia incendiat una embarcació que hi havia el canal del sector Francolí.

Els serveis d'emergències es van activar amb quatre dotacions i van sufocar les flames.

En el moment dels fets no hi havia ningú a l'embarcació, segons els Bombers i per tant, no es van haver de lamentar ferits.