Neteja a les zones litorals després del temporal

Les poblacions litorals afectades per l'important temporal de llevant que va deixar onades de fins a vuit metres van recuperant la normalitat. Roses, Llançà, l'Escala, Begur, Sant Antoni de Calonge o Cadaqués van ser alguns dels punts amb espectaculars imatges marítimes.



L'Ajuntament de Cadaqués ha informat que "s'estan fent treballs per netejar i ordenar es carrers i ses platges".



L'aigua ha deixat platges cobertes de restes i també els passeigs i carrers propers que es van inundar. Els serveis de neteja aniran restablint la normalitat.



A Cadaqués també "s'està assecant alguns quadres i registres de llum , en algún punt del poble l'electricitat no funciona bé".



A Llançà, just després del temporal, el personal d'un restaurant va aprofitar per retirar les restes de deixalles a la platja.





Educació en valors entre les Estrelles Michelin.El personal del Restaurant Miramar, amb Paco Pérez al capdavant recullen els plàstics acumulats a la Platja de Llançà. Una molt bona iniciativa que no s'hauria de dur a terme si fossim més conscients de com estem deixant el planeta! pic.twitter.com/wMN8upTqOL — Anna Rosa Ariza (@AnnaRosaAriza) October 23, 2019

?? VÍDEO| Així és com s'ha despertat Sant Antoni de Calonge després de la forta #Llevantada pic.twitter.com/chycqLsRSZ — Diari de Girona (@DiarideGirona) October 24, 2019

El fort temporal va deixar espectaculars imatges a tot l'Empordà que avui han deixat pas a les restes sobre platges i a carrers encara inundats en molts llocs. A Sant Antoni de Calonge s'amunteguen restes vegetals i rocs.A Blanes, a la Selva, el temporal no va ser ahir tan virulent. Els serveis de neteja han retirat la sorra aquest matí que ocupava la via pública però sense que es tractés de res extraordinari. Fons municipals han explicat que ha estat un llevant clàssic que s'ha menjat una mica de sorra que esperen que alguna garbinada la torni a posar a lloc.I pel que fa als aiguats, únicament una casa on no residia ningú ha patit danys en enfonsar-se una mica el terra del segon pis.