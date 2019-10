El vent arrenca la teulada i bigues d'una antiga granja de Cabanes

El temporal d'aquesta setmana ha deixat diversos desperfectes a la comarca de l'Alt Empordà. Entre aquests, una antiga granja de vaques i ovelles de Cabanes on va arrencar la teulada i les bigues.

Com si fos un esclafit va endur-se la part superior de la nau . Cap més propietat ha patit danys a la població.

Un gran soroll va posar en alerta la propietària, Maria Dolors Guillamet, que viu a tocar. No sap si va ser un esclafit o només una forta ràfega de vent però assegura que "mai havia vist res igual". Eren al voltant de les tres de la matinada quan es va sentir molt de soroll. "Era una cosa estranya, un bent molt fort, la gent s'ha queixat de la fressa, jo no ho havia sentit mai de la vida una cosa així", relata la Maria Dolors Guillamet.

"El vent es va ficar allà i va aixecar les bigues", explica. L'antiga granja que havia tingut el seu marit ha perdut bona part de la teulada. No hi ha activitat ni animals, només hi havia un vehicle de la família que també ha patit danys. "El paleta es va quedar impressionat", posa de manifest per les dimensions dels danys. Avui ha passat el pèrit de l'assegurança per avaluar els danys. Tot i viure a tocar, cap més part de la propietat ha patit danys.



Restablir la normalitat a Ventalló

A Ventalló, on es va produir un tornado, els serveis municipals també treballen per restablir la normalitat. Un dels nuclis més afectats va ser el de Valveralla. Un esclafit va provocar destrosses en diversos coberts, arbres i cotxes.

L'alcaldessa, Remei Costa, diu que encara no ho han quantificat i que tampoc poden començar a reparar aquests desperfectes perquè estan pendents que els pèrits ho avaluïn. Entre les restes, hi ha uralita que caldrà retirar amb les mesures de seguretat adequades quan s'hagin analitzat els danys.

"Estem posant una mica d'ordre en rieres i recs. També ens han desaparegut uns contenidors que creiem que van baixar rec avall", explica.