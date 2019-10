El Consell delega la recollida d'animals a la gossera de Figueres

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha adjudicat el servei de recollida d'animals abandonats a l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres. El servei es va treure a licitació davant el retard en la construcció de la nova gossera comarcal prevista a Pedret i Marzà, que ha de suposar un canvi en la gestió dels animals abandonats a l'Alt Empordà.

La protectora d'animals de Figueres ha sigut en nombroses ocasions l'objecte de crítiques per les condicions i el tracte que hi reben els animals. A més, en diverses ocasions s'han impulsat recollides de firmes per demanar a les administracions que deixin de mantenir-hi els convenis per la recollida dels animals.

El Consell s'ha vist empès a treure a concurs aquest servei mentre no finalitzi el projecte de gossera comarcal, que s'està ultimant per treure a licitació. La protectora de Figueres ha sigut l'única entitat que hi ha concorregut i el Consell li ha adjudicat la continuïtat del servei amb un cost global de 307.074,94 euros anuals, dels quals 277.750,80 euros són per al servei de recollida i acollida d'animals abandonats o perduts i la resta (29.324,14 euros) correspon a la gestió i control de colònies de gats.

La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, subratlla precisament que aquest servei s'ha adjudicat a la protectora de Figueres mentre no acaben de construir el nou centre d'acollida d'animals. «Un cop construït s'estudiarà un altre sistema de gestió», destaca.

Condicionants

L'impuls del projecte, però, depèn del finançament i que l'Ajuntament de Pedret i Marzà modifiqui el Pla Especial Urbanístic per poder-hi construir el centre de recollida d'animals. Segons Martínez, ja s'ha aprovat inicialment aquest Pla Especial i un cop estigui aprovat definitivament i es disposi del finançament serà quan es començarà a licitar.

La construcció del nou edifici està valorada en 830.324,97 euros, dels quals Figueres n'aportaria el 36% amb una inversió de 300.000 euros. La Diputació de Girona té previst invertir-n'hi 300.000 més, el Consell, 136,064 euros, i la resta de municipis de la comarca es dividirien els 94.260 euros restants.

El servei que fins ara es presta a través del Consell inclou 54 pobles de l'Alt Empordà que s'han adherit al conveni, segons les ­darreres dades. Figueres ja va delegar les competències a finals del desembre del 2018 al Consell Comarcal i l'Escala ho ha fet recentment envoltat de polèmica precisament per les crítiques sobre el tractament que hi reben els animals.