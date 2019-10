La reforma dels carrers del centre històric de Figueres queda inacabada

La reforma del centre històric de Figueres ha topat amb diversos entrebancs que han acabat deixant el projecte inacabat. Obres mal executades, retard en els terminis d'execució i la pèrdua de la subvenció per la transformació del carrer Ample són els principals entrebancs amb què ha topat el projecte, que va reprendre l'anterior govern.

La reurbanització s'emmarca en el Pla de Barris, que té el 50% de les actuacions subvencionades per la Generalitat, que va quedar aturat per la crisi i amb el qual es pretenia fer un rentat de cara als carrers Barceloneta, Jonquera, Peralada amb Rec Arnau i Ample.

Els carrers on s'ha intervingut (els tres primers) tenen encara repassos d'obra pendents, mentre que la reforma del carrer Ample no s'acabarà executant, la qual cosa deixa incomplet el projecte de transformació del nucli antic figuerenc.

L'inici d'aquestes obres es va endarrerir progressivament a l'espera que finalitzessin la resta de reformes per tal de no complicar encara més la mobilitat al centre. Finalment, l'adjudicatària va acabar desistint del contracte i l'Ajuntament ha perdut la subvenció de la Generalitat per finançar la meitat del cost de les obres, uns 300.000 euros.

Segons el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, ara mateix no hi ha intenció de fer aquestes obres. «Els veïns ara no estan perquè els tornem a fer obres al carrer», diu, i assegura que l'import previst per al carrer Barceloneta es destinarà a altres millores de vials. De moment es pintaran zones de càrrega i descàrrega, segons diu Amiel.

L'actuació al centre històric es va reprendre el novembre del 2017 amb el carrer Barceloneta (576.247 euros). Dos anys després, l'Ajuntament assegura que l'obra encara està inacabada i ha exigit a l'adjudicatària Excavarsa que executi els repassos pendents. Falta desmuntar cablejat que no està en servei, tallar tubs i reomplir-los amb morter i millorar la col·locació dels armaris de telefonia. En l'informe de l'Ajuntament sobre els repassos d'obra pendents també s'hi recull la neteja de façanes de restes de morter i pintar els entorns dels armaris de serveis.

Retirada de brides i ferros

A més, la brigada municipal assumirà la retirada de brides i ferros de les façanes on hi havia instal·lacions elèctriques. Des de l'Ajuntament es preveu que abans de Nadal ja estigui resolt.

Ja l'anterior govern havia instat la constructora a arranjar un tram mal executat. La mala execució de l'obra es va repetir amb el tram final del carrer Peralada amb Rec Arnau (818.993 euros), on l'empresa va haver de tornar a pavimentar diversos punts on s'havien detectat desperfectes.

D'altra banda, el febrer del 2018 començaven els treballs al carrer Jonquera (544.469 euros), on la situació actual és similar a la del Barceloneta. En aquest cas, l'Ajuntament encara no ha llistat els repassos d'obra que l'adjudicatària va deixar pendents, però fonts municipals asseguren que encara hi ha pendents les connexios elèctriques.

Els carrers del centre històric en què s'ha actuat s'han transformat en una plataforma única i s'han renovat els serveis d'aigua i clavegueram i s'han soterrat les línies de telefonia. La reforma, impulsada per l'anterior govern, havia de suposar la completa transformació i millora del centre.