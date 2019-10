Guàrdia Urbana de Figueres i Mossos busquen els autors de dos assalts al Rovell de l'Ou

La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o els autors de dos assalts amb danys materials produïts la matinada de diumenge en establiments del Rovell de l'Ou.

El vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, va vistiar les dues botigues "que han patit destrosses per a intentar robar al seu interior. La Guàrdia Urbana era molt a prop i després d'unes actuacions la nit anterior, nosaltres i els Mossos estem molt propers a localitzar l'autor".

"Seguirem treballant amb les patrulles que hi tenim destacades, instal·larem càmeres de videovigilància, que ja estan a l'esborrany del pressupost, i tindrem vigilants comunitaris a partir d'abril. Totes les mesures són poques per acabar amb aquest problema i no n'escatimarem cap, em queda afegir que els del mes passat els vam enxampar i detenir", va afegir Casellas.

El centre històric de Figueres ha patit aquesta any diverses onades de robatoris.