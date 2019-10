Roben per segona vegada en quatre botigues del centre de Figueres

Quatre botigues del centre de Figueres van tornar a patir robatoris o intents la matinada de diumenge. Es tracta d'establiments de venda de roba, bosses o bijuteria que ja havien sigut víctimes dels lladres en els darrers mesos. La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o els autors dels assalts.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, almenys quatre botigues del carrer Peralada i Joan Maragall van patir robatoris i en totes ja els havien entrat a robar anteriorment. L'eix comercial de Figueres, conegut popularment com el Rovell de l'Ou, ha patit des del mes de gener robatoris que han anat a l'alça i que han encès l'alarma entre els comerciants. El sistema utilitzat pels lladres en la majoria d'assalts és el d'esbotzar l'aparador amb un objecte contundent. En assalts anteriors s'havia utilitzat una tapa de claveguera i una pedra de grans dimensions, segons fonts policials.

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha anunciat arran d'aquests últims assalts diverses mesures per frenar-ho: «Seguirem treballant amb les patrulles que hi tenim destacades, instal·larem càmeres de videovigilància que ja estan a l'esborrany del pressupost i tindrem vigilants comunitaris a partir d'abril». Tot i això, Casellas reconeix que «totes les mesures són poques» per acabar amb aquest problema i assegura que «no n'escatimarem cap».

Casellas va visitar diumenge al matí dos establiments que van patir destrosses pels intents de robatoris que es van produir de matinada. «La Guàrdia Urbana era molt a prop i després d'unes actuacions la nit anterior, nosaltres i els Mossos estem molt propers de localitzar l'autor», ha subratllat el vicealcade.

Els últims assalts també han propiciat la reacció de botiguers, que han mostrat la seva preocupació pels continus robatoris que s'han produït en els últims deu mesos. En aquest període, però, les investigacions també han permès efectuar detencions de persones vinculades presumptament amb els robatoris en establiments del centre. El darrer va ser a finals de setembre, quan els Mossos van arrestar un jove acusat de ser el presumpte autor de nou robatoris amb força en locals entre el 19 d'agost i el 9 de setembre.