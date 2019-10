L'Ajuntament de Roses impulsa una ordenança per regular els habitatges d'ús turístic

L'Ajuntament de Roses ha iniciat el procediment per a l'elaboració d'una nova ordenança que regularà els habitatges d'ús turístic a la població. El consistori defensa que es vol garantir la prestació d'uns serveis de qualitat i ajustats a la normativa aplicable en aquest àmbit. L'ordenaça es preveu que estigui disponible a principis de 2020 i properament constituirà la comissió d'estudi que s'encarregarà del redactat.

Els habitatges d'ús turístic són aquells que s'ofereixen pel seu propietari a tercers, directa o indirectament, a canvi d'un preu i per períodes de temps iguals o inferiors a 31 dies. Per regular aquest servei, l'Ajuntament de Roses està en procés d'elaboració d'una nova ordenança que facilitarà tota la informació referent a permisos exigits per realitzar aquesta activitat, així com les condicions tècniques, de seguretat, d'ocupació, d'equipament, etc, de necessari compliment per garantir un bon servei als clients, assegura l'Ajuntament en un comunicat.

Una altra novetat en aquesta matèria és l'aplicació, a partir del proper 1 de novembre, de la taxa corresponent a l'obertura d'activitat innòcua (aquelles que no produeixen molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni dels béns, com ara botigues de roba, sabateries, despatxos professionals, etc), amb un import de 449,13 euros, per a totes les noves altes d'habitatges d'ús turístic que es cursin al municipi. Fins ara, el consistori aplicava una taxa de 78,69 taxa en concepte de tramitació per incentivar l'alta i regulació d'aquest tipus d'activitat.

Un cop finalitzat aquest període temporal d'ordenació, el consistori passarà ara a aplicar les quotes que corresponen realment a aquest tipus d'activitat, així com a la posada en marxa de la nova ordenança, amb l'objectiu de garantir i treballar en la qualitat d'aquests serveis d'allotjament i, conseqüentment, en la imatge i qualitat de Roses com a destinació turística.