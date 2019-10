Un grup de persones està concentrada a les portes dels jutjats de Figueres en suport a l'alcalde de Castelló d'Empúries (ERC), Salvi Güell, que està citat en el marc d'una investigació oberta pel seu presumpte suport i participació en el referèndum de l'1-O.



Amb el lema "Mai caminaràs sol" un grup de persones s'ha concentrat a les portes dels jutjats per acompanyar el batlle i responent a la crida feta per ANC. Molts d'ells veïns de Castelló han volgut donar suport a Güell. Una part han arribat en autocars des de Castelló.



L'alcalde ha assegurat que respondrà tot el que se li demani durant la vista.





?? VÍDEO| Concentració de suport a l'alcalde de Castelló, investigat per l'1-O que avui declara als jutajts de #Figueres #CastellodEmpuries #AltEmporda pic.twitter.com/Sc2VsWhfWv — Diari de Girona (@DiarideGirona) October 29, 2019

A banda de veïns, a la concentració de suport també hi ha alguns alcaldes com Sònia Martínez de la Jonquera, Carles Fortiana de Llers, o Josep Maria Cervera del Port de la Selva. I regidors com Joan Plana de Roses o Etna Estrems de l'Escala. L'alcalde va ser citat a declarar el mes passat pel Jutjat d'Instrucció número 6 de Figueres per un suposat delicte de desobediència i prevaricació arran de l'1-O. El jutjat va obrir diligències prèvies arran de la querella presentada per la Fiscalia en què demanava que se l'investigués per presumptes delictes de desobediència i prevaricació amb relació a la celebració del referèndum.