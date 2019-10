Detecten a la Jonquera l'entrada d'una banda de lladres de dades de targetes bancàries

La Policia Nacional va detectar a principis de mes a la Jonquera l'entrada d'una banda de lladres de dades de targetes bancàries.



Una peça clau en la investigació i desmantellament de part d'aquest grup criminal, que ha arribat a cometre un frau de més de 300.000 euros.



En l'operació el CNP ha arrestat tres persones i ha desmantellat a València el punt de treball on feien el «phishing». L'organització criminal posteriorment "enrutava" les dades a moneders virtuals per a operar amb ells mitjançant l'ús d'un telèfon mòbil.



L'operativa bancària fraudulenta s'efectuava des de les províncies d'Alacant, Barcelona i València, tot i que les víctimes es trobaven en qualsevol punt d d'Espanya.



Els agents han intervingut diversos equips informàtics, monitors, equips sense fils, d'emmascarament del senyal obtingda de la xarxa i 29 telèfons mòbils.





Moneders virtuals

es va detectar que els components d'aquest grup criminal havien entrat a Espanya per la zona fronterera utilitzant unPosteriorment els investigadors els van localitzar quan adquirien productes electrònics de forma fraudulenta en un conegut centre comercial de la localitat valenciana de Burjassot. Les mesures de vigilància adoptades in situ van permetre a la policia localitzarLa detenció dels tres integrants va tenir lloc a l'exterior de dita habitatge després establir-se unadirecta sobre el domicili. En aquest moment, els detinguts es disposaven a abandonar la casa i portaven a les butxaques una important quantitat de diners en efectiu.Un cop sol·licitat l'oportú manament judicial, la policia va procedir aEn una de les habitacions va localitzar una "estació de treball", formada per diversos equips informàtics, monitors, equips sense fils, entre altres i 29 telèfons mòbils.Tot això es trobava a ple rendiment, des d'onrealitzava el phishing als clients de l'entitat bancària per després anar a caixers i establiments per obtenir el rendiment del delicte.En el registre, els agents van intervenir 4.050 euros en efectiu, múltiples productes adquirits de forma fraudulenta, equips informàtics, telèfons mòbils utilitzats per a la comissió del delicte i un vehicle amb matrícula francesa.Les posteriors, segons informa la Policia Nacional, estan permetent la identificació de nombroses víctimes a tot Espanya. El total del frau comès des del començament de les seves operacions delictives a Espanya supera els 300.000 euros.Els membres de l'organització delictivaamb l'objectiu de cometre els fets delictius. Romanien uns dies a València i tornaven per evitar ser detectats.i no es descarta la detenció d'altres membres de l'organització criminal que, a hores d'ara, es troben a França.Les investigacions van començar durant el passat mes de juliol, quan es van registraren diverses comissaries del territori nacional. Clients d'una coneguda entitat bancària van denunciar haver patit phishing i, posteriorment, unDesprés de la recepció de les denúncies, els funcionaris policials van poder determinar que una organització criminal obtenia les dades de les targetes bancàries dels clients d'aquesta entitat per, posteriorment,i, mitjançant l'ús d'un telèfon mòbil, podien operar amb elles sense necessitat de tenir-les físicament.Tot això ho aconseguien mitjançant l'enviament massiu de correus electrònics a potencials clients de l'entitat bancària, l'ús deL'anàlisi de les denúncies rebudes va determinar que l'operativa bancària fraudulenta només s'efectuava des de les províncies d'Alacant, Barcelona i València, encara que les víctimes es trobaven en qualsevol punt del país. Les persones investigades residien habitualment a França i es desplaçaven a Espanya únicament per a dur a terme les extraccions de diners.Tres mesos després de l'inici de la investigació, els agents de la Policia Nacional van detectar a un dels membres de l'organització al seu pas perLes posteriors gestions per a la seva localització van permetre la plena identificació d'altres dos dels integrants del grup criminal.D'aquesta manera, a principis del mes d'octubre es va detectar que els components d'aquest entramat criminal havien entrat a Espanya per la zona fronterera de La Jonquera.