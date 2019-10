Figueres intensifica la vigilància al centre amb patrulles permanents contra els assalts en botigues

Figueres augmenta la vigilància policial al centre de la ciutat contra els robatoris a comerços amb dues patrulles de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra, que s'instal·len de forma permanent i a partir dels vespres als carrers Joan Maragall, Girona i Plaça de l'Ajuntament. Es tracta de la zona comercial on, des del gener, s'han produït continuats robatoris i temptatives en comerços. Els darrers, aquest cap de setmana passat.

Aquest nou dispositiu se suma a la patrulla de la Guàrdia Urbana que ja es va posar en marxa en els darrers mesos precisament per la persistència dels assalts en botigues. També s'instal·laran vuit càmeres de seguretat i es triplicarà la inversió de la unitat canina per combatre el tràfic de droga, segons ha explicat el regidor de Seguretat Pere Casellas.



Les denúncies d'incivisme es doblen

El també vicealcalde ho ha explicat aquest matí durant el balanç d'actes incívics d'aquest estiu. Al respecte, les denúncies per aquests fets s'han pràcticament doblat. Destaquen les actes adimnistratives per tinença de droga, que han passat de 49 l'any passat a 106, així com el consum de d'alcohol a la via pública, que ha incrementat de 8 a 45. Casellas s'ha mostrat contrari als plans de xoc i ha defensat una «pressió sostinguda i constància».

Durant el període comprès entre els mesos de juliol, agost, setembre i octubre , el cos policial ha imposat fins a 402 infraccions administratives, un increment del 90,52% respecte al mateix període de l'any passat, on es van comptabilitzar 211 fets administratius sancionats.

També han augmentat les denúncies imposades per embrutir la via pública i llençar escombraries fora de l'horari establert, que han crescut d'un únic fet l'any 2018 a les 27 denúncies imposades aquest any