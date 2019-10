Més vigilància al centre de Figueres amb patrulles fixes contra els assalts a botigues

Figueres ha intensificat la vigilància policial al centre de la ciutat per combatre els robatoris a comerços. Des del cap de setmana passat hi ha dues patrulles de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra que fan vigilància permanent a partir dels vespres i durant tota la nit als carrers Joan Maragall, Girona i plaça de l'Ajuntament. Es tracta de la zona comercial on, des del gener, s'han produït continuats robatoris i temptatives en comerços. Els darrers, aquest cap de setmana passat, quan almenys quatre botigues van patir assalts per segon cop.

Aquest nou dispositiu se suma a la patrulla de la Guàrdia Urbana que ja s'havia posat en marxa els darrers mesos precisament per la persistència dels assalts a botigues, tal com va explicar el regidor de Seguretat, Pere Casellas, durant el balanç d'actes incívics d'aquest estiu.

L'equip de govern també instal·larà vuit càmeres de seguretat, recollides en el pressupost de l'any vinent amb una partida de 60.000 euros. Així, la Guàrdia Urbana podrà tenir videovigilat el perímetre entre els carrers Girona, Peralada i Besalú, segons va detallar el cap del cos policial, Josep Maria Riera.

L'Ajuntament també triplicarà, segons Casellas, el pressupost de la unitat canina per intensificar les intervencions contra el consum i tràfic de droga. A més, s'habilitarà una nova partida d'hores extres de la Guàrdia Urbana per fer controls contra els abocaments incívics, s'incrementara en set el nombre d'agents i s'incorporaran entre 9 i 13 vigilants comunitaris.

Per Casellas, els assalts a comerços, que persisteixen des del gener, són «fets puntuals» perpetrats per lladres que «venen de fora de la ciutat» i en moltes de les ocasions són «actes vandàlics».



Detingut el presumpte autor

La Guàrdia Urbana de Figueres, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, va detenir ahir un jove de 19 anys com a presumpte autor de tres robatoris amb força en comerços del centre que es van produir aquesta darrera setmana.

Diumenge a la matinada una patrulla de la Guàrdia Urbana va sentir la trencadissa de vidres d'una de les botigues del carrer Peralada i els agents van veure com un jove fugia.

La descripció d'aquest amb la d'un altre que havia estat identificat per la Guàrdia i l'encreuament de dades amb els Mossos han permès relacionar-lo amb els robatoris. Ahir va ser detingut i lliurat als Mossos perquè fos posat a disposició judicial.

Es doblen les actes d'incivisme

Casellas va detallar l'increment de patrulles al centre durant la presentació de les últimes xifres sobre incivisme a la ciutat. Al respecte, les denúncies administratives per aquests fets s'han pràcticament doblat entre juliol i octubre. En total, el cos policial ha imposat fins a 402 infraccions administratives, un increment del 90,52% respecte al mateix període de l'any passat, quan es van comptabilitzar 211 fets administratius sancionats.

Destaquen les actes administratives per tinença de droga, que han passat de 49 l'any passat a 106, un 116,3% més, la majoria dels casos relacionats amb marihuana. També han augmentat les denúncies relacionades amb el consum d'alcohol a la via pública, de 8 a 45 en aquest mateix període, un augment del 462,5%.

Així mateix s'ha notat un increment en les denúncies imposades per embrutir la via pública i llençar escombraries fora de l'horari establert, que han crescut d'un únic fet l'any 2018 a les 27 denúncies imposades aquest any.

El vicealcalde, Pere Casellas, va «treure pit» de la tasca de la Guàrdia Urbana i va defensar que cal una «pressió sostinguda i constant» enfront dels plans de xoc puntuals.