La Policia Local de Roses farà patrullatge diari a totes les urbanitzacions

L'Àrea de Seguretat Ciutadana aprova una instrucció per garantir el patrullatge diari a totes les urbanitzacions de la població. Hi haurà un mínim d'un patrullatge cada dia a cada zona residencial.

Una de les actuacions que desenvolupa la Policia Local de Roses dins les seves funcions de serveis a la comunitat és el patrullatge o policia de proximitat, consistent en la realització de recorreguts presencials de vigilància per diferents carrers i espais públics del municipi -normalment per aquells de major afluència ciutadana com ara zones comercials i turístiques, escoles, mercat...- , els quals permeten enfortir la prevenció i detectar possibles necessitats en matèria de seguretat.

La instrucció aprovada permetrà fer un pas més en aquest apropament a la ciutadania, garantint una presència continuada i activa en les diferents zones residencials del terme municipal, més enllà del nucli urbà i que complementarà els serveis policials habituals que ja es realitzen a les urbanitzacions.

Així doncs, a partir d'ara, segons l'Ajuntament, les urbanitzacions de Mas Fumats, Mas Mates, Mas Boscà, La Garriga, Mas Oliva, Els Grecs, Puigrom, Canyelles i Santa Margarida, disposaran d'aquest servei garantit, com a mínim cada 24 hores.

L'objectiu és donar un servei de qualitat, efectiu i preventiu, amb una relació que apropi el servei policial a les persones i faciliti la seva assistència.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Plana, posa de manifest que "volem que els serveis de vigilància i seguretat estiguin presents a totes les zones residencials del municipi per atendre les necessitats de tota la ciutadania, es visqui on es visqui".