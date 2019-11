El «Crist de Sant Joan de la Creu» de Dalí s'exposarà a Figueres el 2020

El Teatre-Museu Dalí de Figueres acollirà, entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021 una gran exposició temporal dedicada a l'etapa mística del pintor empordanès. La mostra tindrà com a convidat especial el quadre Crist de Sant Joan de la Creu (LeChrist), un emblemàtic oli sobre tela datat del 1951, segons el catàleg raonat de la Fundació Gala-Dalí. L'obra és propietat del Kelvingrove Art Gallery and Museum de Glasgow. La cessió va ser avançada el passat estiu per diversos mitjans escocesos, entre ells l'Evening Times i avui ha estat difosa per La Vanguardia. Fonts de la mateixa Fundació han confirmat la notícia a emporda.info.

El Crist de Salvador Dalí va ser exposat al públic per primer cop el 1951 a la galeria The Lefevre de Londres. L'any 1952 es va poder veure a la primera Bienal Hispanoamericana del Arte, celebrada a Madrid i Barcelona. Aquell mateix any va ser comprat per la ciutat de Glasgow, convertintse en una de les seves icones culturals. El quadre ha sofert un parell d'atacs vandàlics aquests darrers anys. També ha viatjat a diverses exposicions importants, com ara a Venècia (2004), Philadelphia (2005) i Atlanta (2010).

El Crist de Sant Joan de la Creu obrirà la porta a altres col·laboracions entre el Museu de Glasgow i la Fundació de Figueres, amb l'objectiu de traslladar temporalment alguna obra de la col·lecció del Teatre-Museu fins a la ciutat escocesa.