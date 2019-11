Roses, el destí de creuers de la Costa Brava que no té moll d'atracament

L'Ajuntament de Roses constata una vegada més que necessita una infraestructura que permeti als creuers atracar al moll i no fondejar a la badia. Els darrers estudis van constatar que la construcció d'una escullera comportaria un impacte important a les platges i a la badia i la Generalitat busca una alternativa. A més, els grups de l'oposició demanen al govern que posi sobre la taula la necessitat de preservar l'entorn de l'impacte que puguin generar els grans vaixells que arriben a Roses. Aquesta mateixa setmana ha atracat el darrer creuer de la temporada i dimecres es podia veure un gran iot fondejat a la badia.

L'alcaldessa, Montse Mindan, a petició de diferents grups de l'oposició (PSC, Cs i Lliures Roses) va posar de manifest que «sol·licitar o exigir una escullera perquè els vaixells, sobretot els grans creuers, puguin atracar» és un acte «que reivindiquem des de fa molt de temps». En aquest sentit, va explicar que la Generalitat, el 2015, ho tenia previst a llarg termini i que en les darreres converses se'ls ha comunicat que ara es preveu a mig termini.

Des del govern es treballa des de fa anys per l'arribada de creuers. La darrera temporada, segons les dades facilitades aquesta setmana, han arribat 2.535 passatgers en cinc escales. Però els vaixells han de fondejar a la badia i es traslladen els passatgers en barquetes fins al moll que no té prou calat -ni el port de la Generalitat ni l'esportiu- per permetre'ls atracar.

L'Ajuntament ha aprovat aquesta setmana l'acord marc d'organització i finançament a l'assamblea general MedCruise 2020 que promou la presència de creuers i que podria celebrar actes a Roses. Costa Brava Cruise Ports anunciava a principi de mes que la 56a Assemblea General de Medcruise se celebrarà del 26 al 29 de maig de 2020, i el port de Palamós i la seva destinació turística en seran els amfitrions. Roses també podria acollir alguns dels actes.

El regidor del PSC, Toni Rodriguez, el de Ciutadans, José Manuel Álvarez, i Pere Gotanegra, de Lliures Roses van posar de manifest que estan d'acord amb la presència d'aquests vaixells i en les repercussions positives que poden tenir per a la població però també insisteixen en què cal un lloc adequat per a aquests creuers. Al marge d'això, Rodriguez va afegir que cal plantejar-se quin impacte tenen per a la badia i com evitar-lo.

Justament, Mindan va explicar que el projecte en el qual havia treballat inicialment ports era la construcció d'una escullera en el segon moll «que provocava un impacte ambiental posterior a les nostres platges i a tot el que és la nostre fesomia important». Per això ara es tenen en compte altres propostes com la possibilitat de fer un pantalà flotant que no afectaria tant, va dir.

D'altra banda, l'alcaldessa va defensar que el tema de la sostenibilitat es pugui treballar i aprofitar si se'n parla durant l'assamblea del Medi Cruise.