Les associacions militars demanen dimissions després de la mort d'un soldat de l'Exèrcit de Terra a Sant Climent

Les associacions professionals de les Forces Armades han demanat al Ministeri de Defensa que investigui i depuri possibles responsabilitats després de la mort d'un soldat la matinada de divendres passat a l'acabar una prova física de la seva unitat de l'Exèrcit de Terra.

El soldat va caure desplomat dijous passat quan va finalitzar l'anomenada 'prova d'unitat' del regiment Arapiles 62 a Sant Climent de Sescebes. Es tracta d'una prova física col·lectiva en la qual els militars han de realitzar un recorregut a peu carregats amb tot el seu material en un determinat període de temps.

El soldat va ser traslladat immediatament a un centre hospitalari de Barcelona però va morir poques hores després. Després d'aquest succés, el Ministeri de Defensa va anunciar que aquestes proves seran revisades per actualitzar els seus continguts si fos necessari i quedaran suspeses fins que finalitzi aquest procés.

No obstant això, les associacions militars creuen que cal anar més enllà i han exigit al Ministeri de Defensa que investigui possibles responsabilitats. L'Associació Professional de Suboficials (ASFASPRO) apunta directament al subsecretari de Defensa, Alejo de la Torre, responsable de la política de personal.

Les associacions asseguren que aquesta prova s'ha saldat ja amb dos morts en els últims dos anys, a més de nombroses baixes mèdiques. Aquesta mateixa setmana tres militars van haver de ser evacuats a Ceuta després de realitzar una prova de similars característiques a la de Girona, segons assegura ASFASPRO.

"En el fons el que s'està fent és jugar amb la vida del personal, el més preuat recurs que la pàtria posa en mans del Ministeri", denuncia l'associació, que lamenta que el Ministeri encara no hagi revisat aquesta prova tot i haver-se compromès a fer-ho en l'any 2016.

També l'Associació Unificada de Militars Espanyols (AUME) ha demanat que es comprovi que aquesta prova s'està duent a terme amb les necessàries mesures de seguretat; a més de "valorar la necessitat de l'existència d'aquesta prova".

Segons sosté, es tracta d'una prova "de gran duresa" per a totes les unitats que, a més, "no té suport legal", ja que la llei de la Carrera militar només estableix la realització d'una prova individual anual "que no té res veure amb la prova d'unitat ".