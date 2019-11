Figueres aixeca la suspensió per la instal·lació de l'antena de telefonia al Rally Sud

L'Ajuntament de Figueres ha aixecat la suspensió de la llicència d'obres per la instal·lació de la polèmica antena de telefonia mòbil al barri del Rally Sud. L'alcaldessa Agnès Lladó reitera que el consistori s'oposa a l'estructura però que no disposa d'eines per aturar la col·locació d'aquest tipus d'infraestructures a la ciutat des que es va aprovar el 2014 la llei estatal de telecomunicacions. L'equip de govern va anul·lar el permís el mes de juny perquè el projecte no incloïa la urbanització del solar, un requisit previ indispensable per a la col·locació de la infraestructura, i ara n'ha hagut d'aixecar la suspensió. "Un cop fet el pas previ d'urbanització ens veiem abocats i obligats a concedir el permís perquè sinó cometríem prevaricació", ha insistit Agnès Lladó.

La polèmica antena topa amb l'oposició de veïns i del propi ajuntament, que mediarà amb Telefònica, l'empresa titular de l'estructura, per tal que es "repensin" la ubicació". El solar, al carrer Calçada Romana, es troba en plena trama urbana i en una zona propera a dos equipaments públics: l'escola Maria Àngels Anglada i el CAP. A més, Lladó també ha criticat "l'impacte visual" de l'estructura que s'instal·larà a l'entrada de la ciutat.

Així mateix, es portarà el cas al Síndic de Greuges juntament amb les signatures recollides pels veïns en una companya contrària a l'antena. L'alcaldessa ha animat els figuerencs a què signin perquè aquesta estructura no es pugui instal·lar i ha assegurat que es dirigiran al Síndic per demanar "empara i consell com a ciutat".

A més, també ha proposat impulsar un front comú amb el municipalisme per liderar un canvi en la regulació en aquesta matèria a través de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). "Hem d'anar junts per fer una pressió important perquè aquesta legislació pugui ser canviada i que a nivell municipal ens puguem dotar de les eines corresponents", diu l'alcaldessa.

Lladó també ha assegurat que en el marc de la redacció del nou POUM "s'afinarà més" el mapa d'antenes per evitar que es repeteixin casos com aquest.

L'Ajuntament disposa d'un Pla d'Implantació d'Antenes, recollit en la modificació del planejament general que es va impulsar precisament per abordar la problemàtica de les antenes. En aquest document es recullen els espais idonis i recomanats per a la col·locació d'aquestes estructures, entre els quals hi ha l'entorn del cementiri municipal, on Telefònica ja hi està instal·lant una altra antena. Precisament l'equip de govern vol proposar a la companyia el trasllat de l'antena del Rally Sud en un d'aquests enclavaments recomanats.