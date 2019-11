Les autoinculpacions arriben als jutjats de Figueres

Una seixantena de persones han acudit als Jutjats de Figueres aquest matí per tal d'autoimculpar-se per participar en el referèndum de l'1 d'cotubre. Es tracta d'una acció convocada per Òmnium Cultural i una mostra de suport als condemnats per la sentència del procés que ja s'ha portat a terme a diferents jutjats de Catalunya.



Segons han explicat els membres d'Òmnium, semblava que podrien entrar tots però no ha estat així. Ha arribat algun funcionari i se'ls ha limitat a 25 les autoinculpacions diàries. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre una ordre que estableix aquesta limitació, una ordre que va comportar tensions als jutjats de Girona la jornada convocada per autoinculpar-se.



La resta de persones que avui no podran entrar s'han inscrit en una llista per poder anar procedint a realitzar el tràmit en els dies vinents.



Entre els assistents hi havia cares conegudes com l'exregidora de Figueres i diputada de la CUP, Natàlia Sánchez.





Som als jutjats de Figueres per autoinculpar-nos. Si la justícia de la monarquia espanyola diu que Jordi Cuixart ha comès un delicte, nosaltres també som delinqüents.#JoMinculpo pic.twitter.com/d6g5Px5d11 — natàlia sànchez dipp (@Nataliadipp) November 5, 2019