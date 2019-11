Junts per Figueres recorre la compatibilitat del regidor de Seguretat amb l'exercici d'advocat

El grup de Junts per Figueres ha interposat un recurs de reposició en què demana es declari nul de ple dret l'acord de ple que permet la compatibilitat del regidor de Seguretat Pere Casellas amb l'exercici d'advocat. El plenari va aprovar-ho en la sessió del passat 7 d'octubre, i ja aleshores va topar amb la forta oposició de Junts, que ho veu «incompatible».

En el recurs exposen que la participació de Casellas en polítiques de seguretat i l'accés que té «per raó del seu càrrec» a informació «privilegiada i sensible en matèria de seguretat ciutadana entra en una profunda contradicció amb el règim d'incompatibilitats».

Des del grup, el regidor Carles Arbolí considera que «no es pot ser regidor de Seguretat al matí i advocat de nit» i, en cas que el recurs no fructifiqui, l'elevaran a organismes superiors i no descarten portar-ho a Antifrau. El recurs relata com el regidor Pere Casellas va exercir «no fa ni un any» a l'Audiència de Girona com advocat defensor del clan Capirote acusats d'organització criminal i delictes contra la salut pública i el tràfic de drogues que operaven al Culubret i Sant Joan «sense que es tingui coneixement que actualment, tant ell com el seu despatx professional hagin renunciat a seguir portant aquesta causa».

Les al·legacions també recullen el cas d'un agent de la Guàrdia Urbana que demanava la compatibilitat per exercir d'advocat i a qui no se li va concedir. Junts considera que si en el cas d'un agent de policia es van decretar «un seguit de condicions per protegir aquesta compatibilitat» els resulta al seu parer «inexplicable» que «en el seu superior jeràrquic a nivell polític no es mantingui com a mínim el mateix criteri».



"Malalts d'odi"



Per la seva banda, Pere Casellas ha reaccionat a xarxes a aquest recurs de Junts. «Essent regidor de seguretat entre 2003 i 2007, entre 2015 i 2017 ningú va qüestionar la meva honorabilitat pel fet de ser lletrat en exercici», assegura i diu que aleshores el PdeCAT «no hi veia problema» i que ara «escampa tota mena de maldats. «Senzillament és ser malalts d'odi i estar infectats de rancúnia per haver perdut el poder a Figueres», ha conclòs.