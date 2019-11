L'apunyalament del jove de Figueres es va produir en una casa ocupada

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant l'autor de l'apunyalament d'aquest diumenge al matí a la ciutat de Figueres. La víctima, un jove de 25 anys de nacionalitat marroquina, encara roman ingressada a l'hospital comarcal arran dels fets. Aquest veí de Figueres es troba a la Unitat de Motorització del Servei d'Urgències després de ser operat el dia dels fets i fonts del centre destaquen que en els pròxims dies ja podria ser traslladat a planta.

La ferida profunda que li va propinar l'agressor a l'esquena va ser realitzada, tot apunta, amb un vidre i no pas amb un ganivet. Aquesta lesió va causar un pneumotòrax al ferit i, per això, va haver de ser operat amb urgència el mateix diumenge.

L'agressió, segons va avançant la investigació dels Mossos d'Esquadra de Figueres, apunta que es va produir a dins d'una casa ocupada, on vivia la víctima amb altres companys. Aquesta està situada al número 18 del carrer de la Calçada Romana, al sector sud de la ciutat.



Les hipòtesis

El ferit en el moment dels fets estava sol a la casa. Tot i que la víctima encara no ha pogut declarar davant la policia a causa del seu estat, se sospita que van ser diverses persones que van sorprendre el noi a la casa i aquest va rebre la ganivetada. El motiu de l'incident encara no és clar però l'entorn de la víctima estaria presumptament relacionat amb el tràfic de drogues.

El telèfon 112 va rebre l'alerta de l'apunyalament de Figueres pels volts de dos quarts d'onze del matí de diumenge. Quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc alertats pel telèfon d'emergències, ja s'hi van trobar dues ambulàncies del SEM i una que s'emportava el jove ferit greument per tal de ser intervingut a l'hospital de Figueres i, per tant, no va poder parlar amb la policia.

Els agents, però, van poder conversar amb uns amics del ferit que van explicar a la policia que aquest els havia trucat dient-los que l'havien agredit i que ràpidament havien anat fins al domicili ocupat. De moment, la investigació roman oberta i, per ara, no s'ha detingut el presumpte agressor dels fets. La declaració de la víctima serà clau per posar-hi llum.