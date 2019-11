Les autoinculpacions arriben als jutjats de Figueres

Una seixantena de persones van autoinculpar-se ahir als Jutjats de Figueres per la participació en el referèndum de l'1 d'octubre. Es tracta d'una acció convocada per Òmnium Cultural i una mostra de suport als condemnats per la sentència del procés que ja s'ha portat a terme a diferents jutjats de Catalunya.

Segons van explicar els membres d'Òmnium, des dels jutjats se'ls va informar que se'ls limitarien a 25 les autoinculpacions diàries. La resta de persones que ahir no van poder entrar es van inscriure en una llista per poder realitzar el tràmit en els dies vinents.

Entre els assistents hi havia cares conegudes, com l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, o l'exregidora i diputada de la CUP Natàlia Sánchez.