La Guàrdia Urbana de Figueres durà càmeres corporals per incorporar les Taser el 2021

L'Ajuntament de Figueres preveu que la Guàrdia Urbana incorpori l'ús de les pistoles Taser el 2021. Per fer-ho, els caps de torn del cos policial duran càmeres corporals l'any vinent. Es tracta d'un mecanisme indispensable que ha d'acompanyar el futur ús de les Taser i que permet filmar l'actuació policial durant la seva utilització.

«S'han de fer les coses a poc a poc i en funció dels agents de què disposem», va explicar el regidor de Seguretat, Pere Casellas, durant el ple municipal d'aquest dilluns arran d'una moció presentada per Cs que no es va debatre en no aprovar-se la urgència.

L'edil assegura que l'any vinent es començaran a posar en marxa les càmeres unipersonals i que al mes de juny es farà una avaluació de com ha funcionat. Un cop estudiat el seu funcionament, es proposarà l'adquisició de les Taser. Casellas assegura que aquesta és la calendarització pactada entre l'equip de govern, els sindicats i la cúpula de la Guàrdia Urbana.

D'altra banda, en resposta a una pregunta formulada per Carles Arbolí, del grup de Junts, Casellas va explicar que el 15% de la plantilla del cos està de baixa. Segons el regidor, la ràtio es troba dins els paràmetres habituals, perquè es tracta de «feines arriscades». Ahir precisament es van produir dues baixes més i per compensar la falta d'agents l'Ajuntament aprovarà novament un nou paquet d'hores extres de la Guàrdia Urbana.