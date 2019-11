L'alcaldessa de Roses declara com a investigada en una nova querella per prevaricació

El Jutat d'Instrucció número 4 de Figueres investiga una nova querella interposada pel promotor immobiliari d'Immogestio, Xavier Sala, contra l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i l'exregidor d'Urbanisme i exalcalde Carles Pàramo per un presumpte delicte de prevaricació en relació amb la clausura d'uns apartaments turístics el desembre del 2017. També implica tres tècnics municipals. Mindan i el secretari municipal, Francisco Muñoz, van declarar ahir als jutjats. L'alcaldessa va respondre totes les preguntes i va defensar emparar-se en els informes tècnics, tal com va explicar el seu advocat, Carles Monguilod.

El querellant és el mateix grup immobiliari que el juliol passat ja va portar el govern de Roses als jutjats per un altre cas de presumpte prevaricació urbanística.

Els últims fets investigats es remunten al 12 de desembre del 2017, quan l'Ajuntament de Roses va ordenar –mitjançant Decret d'Alcaldia– el cessament de l'activitat del complex turístic Agi Rescator, integrat per 68 apartaments, i gestionat per Immogestio. L'ordre de clausura es va emetre, segons recull la querella, perquè «no s'havien corregit les deficiències detectades». Aquesta afirmació és «falsa», segons el querellant, i consideren que el decret va ser «arbitrari».

Un informe desfavorable dels Bombers va detectar deficiències el febrer del 2016, les quals haurien estat corregides pels promotors, i el 20 de juny n'haurien entregat el projecte de compliment de la normativa a l'Ajuntament, perquè el trametés a la Direcció General de Prevenció d'Incendis.

L'enviament s'hauria fet deu setmanes després i denuncien a més que els documents que l'Ajuntament va enviar eren «il·legibles» i que així ho recollia un nou informe de Bombers. Poc després es va emetre el Decret de clausura. Els querellants hi veuen voluntat de «perjudicar» l'empresari. Els promotors van tornar a presentar el projecte de seguretat i l'Ajuntament va haver de revocar finalment el Decret. Tot i això consideren que van patir importants «pèrdues econòmiques» que van afectar la temporada turística del 2018.



«Es van seguir criteris tècnics»

L'advocat de la defensa, Carles Monguilod, demana que s'arxivi la causa i diu que el govern va ser «respectuós amb la legalitat» i que «no es va donar el permís perquè no es podia donar». En la seva declaració Mindan s'ha escudat en el criteri dels tècnics, tant des del servei de prevenció d'incendis de la Generalitat com els informes jurídics i els enginyers municipals, segons ha explicat Monguilod.

«El decret d'alcaldia s'ajustava i no s'apartava ni un mil·límetre dels tècnics, perquè no es podia autoritzar l'obertura d'unes instal·lacions si no es tenien informes tècnics favorables», ha concretat l'advocat. Per tot plegat defensa que la conducta «es va ajustar a dret».