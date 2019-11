Pere Casellas es querella contra Junts per Figueres per "calúmnies i injúries greus"

El vicealcalde i regidor de Seguretat de Figueres, Pere Casellas, es querella contra els regidors Jordi Masquef i Carles Arbolí, de Junts per presumptes "calúmnies i injúries greus". Així ho recull un comunicat de l'Ajuntament de Figueres emès aquesta tarda en què s'anuncia que Casellas ha iniciat els tràmits per la interposició d'una querella criminal contra el portaveu del grup i el regidor de la formació després que ahir Junts registrés un recurs de reposició contra l'acord de ple que permet la compatibilitat laboral de Casellas amb la feina d'advocat.

El comunicat recull que l'acció penal "té el seu fonament davant les presumptes calúmnies i injúries greus que els dos regidors haurien realitzat contra el vicealcalde durant el plenari municipal del 7 d'octubre i en reiterades declaracions públics a través de mitjans de comunicació i plataformes digitals".

Per tot plegat, Casellas ha acordat instar l'acte de conciliació contra els dos regidors com a pas previ a la interposició d'una querella criminal en considerar que tant Masquef com Arbolí "haurien imputat dolosament al vicealcalde un delicte de prevaricació administrativa i de revelació de secrets".