L'Ajuntament de Figueres atura la instal·lació de la polèmica antena del Rally Sud

L'Ajuntament de Figueres ha aturat els treballs d'instal·lació de la polèmica antena de telefonia del barri Rally Sud. el consistori ho ha comunicat aquesta tarda a través de xarxes socials, on assegura que les gestions realitzades per l'alcaldessa Agnès Lladó han permès que l'empresa promotora, Telefònica, hagi frenat els treballs. L'antena ja s'havia començat a aixecar aquesta passada nit malgrat l'oposició dels veïns i del propi Ajuntament.



"La gestió des del primer moment, junt amb la pressió veïnal, ha permès suspendre la seva instal·lació", ha assegurat Lladó. Ara, els serveis tècnics municipals oferiran espais alternatius a la ciutat on col·locar la infraestructura.



Precisament aquest dilluns, l'alcaldessa admetia que malgrat oposar-s'hi no podien frenar-ho i assegura que l'Ajuntament es veia obligat a aixecar la suspensió sobre el permís d'obres per no incórrer en "prevaricació". Lladó havia anunciat que elevarien el cas al Síndic de Greuges i a associacions municipalistes per demanar "empara".



L'Ajuntament disposa d'un Pla d'Implantació d'Antenes, recollit en la modificació del planejament general, que es va impulsar precisament per abordar la problemàtica de les antenes. En aquest document es recullen els espais idonis i recomanats per a la col·locació d'aquestes estructures, entre els quals hi ha l'entorn del cementiri municipal, on Telefónica ja està instal·lant una altra antena.





