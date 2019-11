L'Escala aplicarà un recàrrec del 50% a l'IBI dels immobles buits

L'Ajuntament de l'Escala aplicarà un recàrrec de fins al 50% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per aquells immobles d'ús residencial que estiguin desocupats de forma permanent. La mesura pretén afavorir el lloguer anual de vivendes. L'Ajuntament contractarà un tècnic d'habitatge i elaborarà un estudi sobre la situació.

La mesura és una de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'any vinent que es va aprovar al darrer ple municipal amb els vots de l'equip de govern. ERC i en Comú l'Escala es van abstenir, mentre que Junts per Catalunya va votar-hi en contra.

Des d'en Comú l'Escala, Albert Pons posava de manifest que a la població hi ha un parc de 14.000 habitatges i només un 15% es lloguen tot l'any. Molts propietaris opten per un lloguer només durant l'època d'afluència de turisme. A banda d'això, hi ha un ampli parc que està buit.



Radiografia del parc

Des del govern esperen tenir una radiografia més concreta i per això la mesura a les ordenances ve acompanyada de la contractació d'un tècnic d'habitatge i un estudi sobre la situació.

Pel que fa al recàrrec que s'aplicarà, l'alcalde, Víctor Puga, explicava que respecte als béns immobles desocupats, sobretot dels grans tenidors, esperen donar un missatge, perquè «l'habitatge, més enllà de ser un negoci, té una funció social i aquesta voluntat es recull a partir d'aquest missatge que llancem».

La mesura probablement no s'aplicarà l'any vinent però sí que s'espera estudiar el parc. Des d'en Comú Podem remarcaven que «el missatge és positiu però tinc els meus dubtes de la seva aplicabilitat».



Demanen habitatge social

El grup es va abstenir. També ho va fer ERC. Etna Estrems va fer propostes de bonificacions per a lluita contra el canvi climàtic, afavorir l'obertura d'empreses al municipi i millorar l'accessibilitat als espais privats. Va obtenir també el compromís del govern de fer un estudi d'habitatges en desús.

Els republicans, a l'hora de votar els pressupostos al mateix ple, van ser molt crítics amb el fet que no s'ha fet prou per obtenir habitatge social. El grup diu que l'any passat van donar suport als pressupostos perquè es van introduir 230.000 euros per a l'adquisició i rehabilitació d'habitatge social, «dels quals no s'han gastat ni un euro».

Finalment el regidor de Junts per Catalunya Robert Bosch va criticar que es continuï pujant la pressió fiscal. Va incidir en l'IBI, que tornarà a pujar i que continua sent un dels més elevats de la comarca.