Roses podarà gairebé un miler d'arbres en els propers tres mesos

Roses podarà gairebé un miler d'arbres. L'empresa municipal Rosersa acaba d'iniciar els treballs que s'allargaran fins al gener. En concret es tractaran 937 arbres. S'ha redactat un pla que estableix els criteris a seguir d'acord amb les característiques de cada espècie, a més de millorar la gestió del servei i reduir els costos que s'hi destinen.

Els treballs es realitzen periòdicament perquè estiguin sans i s'eviten podes agressives que afectin el seu vigor i vulnerabilitat a patir plagues o malalties. Les podes també serveixen per evitar la presència d'estornells i els problemes de seguretat que aquests comporten a la vialitat i seguretat (excrements i superfícies lliscants per a vinanants, motos, etc.) i per millorar la seguretat també a la via públia perquè s'eliminen les branques seques i esqueixades o aquelles que afecten edificis, trànsit o senyalització.

Els treballs que s'han inciat són de dues tipologies: d'una banda, la poda d'espècies de port gran (gran format), que requereixen l'ús d'elevador, es realitzaran fins a finals de desembre i suposarà el tractament de 640 arbres.

Segons ha informat l'Ajuntament, les tasques als arbres de dimensions més petites (un total de 297) duraran fins al gener de 2020 i es realitzen amb escala. Tots els treballs es fan íntegrament amb recursos de Rosersa, tant pel que fa a maquinària (elevadors de 12 i 16 metres, tisores mecàniques, etc.) com apersonal. Es destinen dos equips amb un total de cinc treballadors per a aquestes tasques.