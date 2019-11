Figueres frena la instal·lació de la polèmica antena de telefonia del Rally Sud

L'Ajuntament de Figueres ha aconseguit aturar els treballs d'instal·lació de la polèmica antena de telefonia que Movistar estava instal·lant en un solar del Rally Sud, en zona urbana i a prop del CAP i l'escola Maria Àngels Anglada. El consistori assegura que les gestions realitzades per l'alcaldessa Agnès Lladó han permès que l'empresa promotora frenés els treballs que ja s'estaven executant. L'antena ja s'havia començat a aixecar la passada nit malgrat l'oposició dels veïns i del mateix Ajuntament.

El consistori s'ha reunit amb la companyia i li hauria traslladat les preocupacions dels veïns, segons ha explicat Lladó. Les converses per aturar l'antena s'haurien produït in extremis, ja que hores abans de l'anunci, encara hi havia els tècnics treballant-hi.

Altres ubicacions

Ara, els serveis tècnics de l'Ajuntament es reuniran amb la companyia i proposaran espais alternatius per reubicar l'estructura, que seran estudiats en una reunió conjunta entre les parts en les properes setmanes. L'Ajuntament disposa d'un Pla d'Implantació d'Antenes on es recullen ubicacions recomanades per aquest tipus d'estructures.

Precisament aquest dilluns, l'alcaldessa admetia que malgrat oposar-s'hi no podien frenar-ho i assegurava que l'Ajuntament es veia obligat a aixecar la suspensió de la llicència. Però avançava que es reunirien amb Movistar perquè s'ho repensessin. «Des del primer moment hem estat al costat dels veïns», destacava ahir Lladó. L'alcaldessa també havia anunciat que elevarien el cas al Síndic de Greuges i a associacions municipalistes per demanar «empara».

Les obres per la instal·lació de l'antena es van suspendre al juny perquè el propietari del solar no havia fet les obres prèvies d'urbanització. Ara, però, estava fent les obres de la vorera pendent i l'Ajuntament es va veure obligat a aixecar-ne la suspensió.