Un home de 92 anys resulta ferit crític per cremades en l'incendi d'una casa a Capmany

Incendi d'habitatge amb dos ferits a Capmany.

Un home de 92 anys ha resultat ferit crític i el SEM l'ha hagut d'evacuar en l'helicòpter medicalitzat fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Una dona, d'uns 90 anys, que també viu a la casa finalment ha resultat ferida lleu. El SEM l'ha evacuat a l'hospital de Figueres.

Dos agents dels Mossos d'Esquadra l'han poguda rescatar de l'interior de la vivenda.

En concret, la patrulla de Mossos de la Jonquera en arribar a la casa, situada al número 6 del carrer Canigó de Capmany, han anat directament cap al pis de dalt pujant per una escala exterior. Han trencat el vidre d'una estança per poder entrar-hi.

Allà s'han trobat la dona que dormia al llit, aquesta té la mobilitat reduïda, els agents l'han despertada. I llavors entre els dos policies l'han agafat i l'han rescatada de l'interior, on hi havia molt fum i flames.

La dona ha resultat ferida lleu sobretot per la inhalació de fum. Els dos agents dels Mossos han estat atesos pel SEM in situ després de l'actuació pel fum i petites cremades.

La policia ha intentat accedir al pis de baix on hi ha la llar de foc però finalment, han desistit pel fort fum. És on hi havia l'home que ha resultat crític. Els Bombers són els qui en arribar han pogut treure l'home de la vivenda, que ha patit moltes cremades.

L'incendi, seogns les primeres hipòtesis policials, s'ha iniciat en aquest punt de la casa mentre el ferit manipulava la llar de foc.

Els Bombers han desplaçat quatre dotacions per extingir l'incendi d'un mas situat al coll de la Mata de Capmany.

Segons fonts del cos d'emergències, el foc ha començat per la teulada i ha afectat la parella que viu a la casa. El més malparat és l'home que ha resultat ferit crític per cremades i fum.

Arran de l'incendi, ha cremat mobiliari i tot el menjador de la casa. La resta de les plantes de la casa han quedat afectades pel fum.

A lloc hi han treballat els Bombers amb quatre dotacions, el SEM amb dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat i els Mossos d'Esquadra amb quatre patrulles.