Unes 150 persones tallen l'N-II a la Jonquera

Unes 150 persones han fet un vermut aquest dissabte just a l'antic pas transfronterer entre la Jonquera (Alt Empordà) i el Pertús. Els assistents tallen de forma intermitent l'N-II, una via molt transitada els caps de setmana especialment per conductors que creuen en direcció a Figueres. Bona part dels assistents són ciutadans de pobles de la Catalunya del Nord que protesten pel 360è aniversari del Tractat dels Pirineus. La resta dels ciutadans han acudit al punt convocats per Pícnic per la República per fer un vermut. Durant l'acte s'han escoltat crits en favor de la llibertat i en contra de la "repressió de l'Estat espanyol". Tot plegat, entre la mirada curiosa dels conductors que es veien aturats de manera intermitent pels manifestants.

La frontera amb El Pertús ha estat el lloc escollit per Pícnic per la República per fer un vermut, i protestar contra la sentència del procés. A més dels manifestants que hi han acudit convocats per la plataforma, també hi han assistit desenes de persones de localitats com El Voló, Ceret o Perpinyà a la Catalunya del Nord per protestar per l'aniversari del Tractat dels Pririneus. "Hem vingut a esborrar aquesta frontera i a demanar la fi de la repressió" assenyala en Francesc Bitlloch, un dels manifestants nordcatalans.

Puntualment, a les onze del matí una columna ha baixat pel carrer principal d'El Pertús fins a l'antic pas transfronterer amb cartells dels presos independentistes, estelades i pancartes en contra de "la repressió de l'estat espanyol". "No podem ni volem deixar els nostres companys del Principat sols", assenyala Bitlloch.

Un cop davant de les cabines de l'antiga Duana – per on ara passen multitud de vehicles especialment els caps de setmana -, els manifestants han tallat l'N-II amb crits de "llibertat". També han repartit butlletes als conductors per tal de donar a conèixer els motius de la protesta.

El tall, però, no ha afectat de manera important la circulació ja que els concentrats han anat obrint cada cinc o deu minuts el pas. Malgrat uns moments de tensió inicials amb alguns conductors, no hi ha hagut inconvenients per fer la protesta.

Al cap d'una estona els manifestants s'han concentrat en un costat de la carretera, a tocar d'un aparcament i han fet un petit vermut. També s'ha posat a disposició el micròfon que servia per donar indicacions a qualsevol dels assistents que volgués fer la seva aportació.

Pels volts de la una del migdia s'ha donat per desconvocada la protesta i els manifestants s'han anat retirant.

Més manifestacions

La de la Jonquera ha estat una de les moltes protestes que hi ha convocades aquesta jornada de reflexió a les comarques gironines. En concret, des de les quatre de la tarda hi ha actes previstos en diferents capitals de comarca com Girona, Banyoles, Figueres o La Bisbal d'Empordà.

Una altra marxa destacable aquest dissabte és la que hi ha a Perpinyà (Catalunya del Nord). En aquest cas, però, la manifestació té per objectiu protestar contra el 360è aniversari de l'aprovació del Tractat dels Pirineus.