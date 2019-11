Unes 150 persones tallen l'N-II a la Jonquera

Unes 150 persones han fet un vermut aquest dissabte just a l'antic pas transfronterer entre la Jonquera (Alt Empordà) i el Pertús. Els assistents tallen de forma intermitent l'N-II, una via molt transitada els caps de setmana especialment per conductors que creuen en direcció a Figueres. Bona part dels assistents són ciutadans de pobles de la Catalunya del Nord que protesten pel 360è aniversari del Tractat dels Pirineus. La resta dels ciutadans han acudit al punt convocats per Pícnic per la República per fer un vermut. Durant l'acte s'han escoltat crits en favor de la llibertat i en contra de la "repressió de l'Estat espanyol". Tot plegat, entre la mirada curiosa dels conductors que es veien aturats de manera intermitent pels manifestants.

A Girona, també hi ha talls a l C-65 i la connexió amb l'AP7 a Salt aquest migdia.