L'Ajuntament de Figueres constitueix la Taula pel Dret a l'Habitatge

L'Ajuntament de Figueres ha constituït la Taula pel Dret a l'Habitatge. Aquesta setmana s'ha convocat la primera sessió d'aquest nou espai, que vol esdevenir un punt de trobada i diàleg entre administracions públiques i agents i col·lectius del tercer sector que treballen en l'àmbit de l'habitatge a la ciutat.

La Taula s'ha marcat com a objectius coordinar les actuacions d'habitatge que duen a terme administracions, entitats i organitzacions que treballen per l'habitatge a Figueres i crear dinàmiques en xarxa, tant en diagnòstic com intervenció, per donar respostes a les necessitats d'habitatge al municipi.

El regidor de Serveis Comunitaris i Habitatge, José Castellón, ha destacat que l'espai «permetrà compartir les preocupacions i prioritats sobre habitatge a Figueres».

A més, Castellón ha afegit que des de l'Ajuntament «volem fer front a aquesta problemàtica i treballarem per cobrir les necessitats dels joves que busquen emancipar-se i les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social».

A la primera sessió hi han participat Castellón, membres d'entitats com Càritas Diocesana, la Fundació SER.GI, el Servei d'Orientació Jurídica del Col·legi d'Advocats de Figueres i tècnics de l'Oficina de Benestar Social i de l'Habitatge de l'Ajuntament.

La pròxima sessió serà el 14 de gener de 2020 i es preveu que hi prenguin part representants d'administracions públiques, com l'Ajuntament i el Servei Territorial de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

El consistori també ha proposat la incorporació del Servei d'Orientació Jurídica del Col·legi d'Advocats de Figueres, la Plataforma d'afectats per la pobresa i habitatge de Figueres, l'ONG Tallers, la Fundació SER.GI, la Creu Roja Figueres, Càritas Diocesana i el Patronat Santa Creu de la Selva.