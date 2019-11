Mor un home de 92 anys en un incendi a casa seva a Capmany

Un home de 92 anys va morir ahir en resultar ferit crític per un incendi a casa seva, a Capmany. Els serveis mèdics del SEM el van evacuar en helicòpter medicalitzat fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar i va morir hores després a urgències. La seva dona, de 91 anys i que també viu a la casa, va resultar ferida lleu gràcies a l'actuació de dos mossos d'esquadra de la Jonquera, que la van rescatar de l'habitació de l'habitatge on dormia mentre s'havia declarat l'incendi. La dona va ser evacuada en ambulància pel SEM a l'hospital de Figueres.

L'incendi es va declarar pels volts d'un quart de nou del matí i els primers a arribar van ser una patrulla de Mossos de la Jonquera. En veure la casa, situada al número 6 del carrer Canigó de Capmany -a prop del coll de la Mata de Capmany-, van anar directament cap al pis de dalt, on van accedir per una escala exterior. Van trencar el vidre d'una estança per poder entrar-hi.

Allà s'hi van trobar la dona, que dormia al llit. Aquesta té la mobilitat reduïda. Ràpidament, els agents, en veure com es desenvolupava l'incendi, la van despertar. I llavors entre els dos policies la van agafar i la van rescatar de l'interior de la casa, on hi havia molt fum i flames. La dona finalment va resultar ferida lleu, sobretot per la inhalació de fum. Els dos agents dels Mossos també van haver de ser atesos pel SEM in situ després de l'actuació per inhalació de fum i petites cremades.

Els policies també vam intentar accedir al pis de baix, on hi ha la llar de foc, però finalment van desistir pel fort fum i les flames. Al menjador és on hi havia l'home, que va ser evacuat en estat crític. Els Bombers són els qui, en arribar amb quatre dotacions, van poder treure l'home de l'habitatge, que va patir moltes cremades i també contusions.

L'incendi, segons les primeres hipòtesis policials, es va iniciar en aquest punt de la casa mentre el ferit manipulava la llar de foc. L'incendi, tal com van comprovar els Bombers en arribar, va començar per la teulada i va afectar la parella que viu a la casa. Arran de l'incendi, va cremar mobiliari i tot el menjador de la casa. La part de dalt va quedar afectada pel fort pel fum.



La filla acabava de marxar

En el moment de l'incendi, el matrimoni estava sol a la casa. La filla, que viu amb ells, havia sortit una hora i mitja abans dels fets. Segons va explicar un dels fills a l'agència de notícies ACN, el seu pare acostuma a baixar les escales amb la cadira elèctrica fins a la planta de baix, on hi ha el menjador, per encendre la llar de foc.

El fill cada divendres els visita a primera hora i ahir va rebre l'avís de l'incendi quan ja anava de camí. Després dels fets, va destacar que creu «que -el seu pare- podria haver-se marejat i hauria caigut a terra en el moment d'encendre el foc, que s'ha estès per tot el menjador». El ferit, a banda de les cremades per tot el cos, també presentava un fort cop el cap.

A la planta on es va originar l'incendi també hi ha un lavabo, una habitació i un garatge. Els Mossos van acordonar el baix per motius de seguretat. Aquest incendi arriba en una setmana en què una dona d'edat avançada va quedar ferida greu per un incendi a casa, en aquest cas a Pals.

L'Ajuntament va mostrar ahir el seu condol a la família en un comunicat i va destacar el caràcter «franc i cordial» de la víctima. «Feia molts anys que vivia al poble i durant aquest temps es va fer apreciar i estimar», conclou.