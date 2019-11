Més exemplars silvestres a la Fira de les Aus de Camallera

La 23a edició de l'Exposició Internacional d'Aus de Camallera exposa aquest cap de setmana més de dos mil exemplars d'aus, augmentant la presència d'exemplars silvestres i ornamentals, enfront dels de granja.

Des d'ahir i fins avui a les set del vespre el pavelló de Camallera acull el certamen, que també compta amb la participació d'uns setanta criadors. La fira està organitzada per l'Associació d'Amics de les Aus (Giroca) i destaca per la divulgació de races autòctones. Hi participen expositors d'arreu de l'Estat espanyol però també d'altres països europeus.

En el transcurs de la fira també se celebren premis amb l'objectiu de potenciar les races autòctones. La mostra de Camallera atrau un nombre important de públic familiar i durant els dos dies es fan mostres de gallina serrana o faisans del món.