Un nou dispositiu caní detecta drogues als carrers de Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres va portar a terme divendres una nova intervenció amb la unitat canina pels carrers, places i parcs de la ciutat. El dispositiu va acabar amb vuit actes per consum o tinença de substàncies estupefaents, tres per consum d'alcohol i una per orinar a la via pública.

El dispositiu es va portar a terme a la plaça de l'Estació, plaça Enric Morera i Marca de l'Ham, entre d'altres. Cinc de les actes es van aixecar als Jardins Puig Pujades i Josep Pla, una a la plaça Enric Morera, una a les andanes de l'estació de bus i la darrera a la plaça de l'Ajuntament. El regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha destactat que la voluntat és «mantenir una pressió sostinguda en el temps en el conjunt de la ciutat per lluitar contra el consum o tinença d'estupefanets a la via pública».