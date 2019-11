França comença a retirar els vehicles que bloquegen la frontera

La protesta convocada per Tsunami Democràtic està afectat també la circulació a França on s'adverteix que és "impossible" accedir a Catalunya per l'autopista. A més, la gendarmeria francesa ha començat a retirar alguns dels vehicles que bloquegen la via amb grues.



Els agents francesos adverteixen als ciutadans que no retirar els vehicles pot comportar sancions de més de sis-cents euros. Els manifestants intenten evitar que es retirin els cotxes. Tot i això, s'ha parlat amb la gendarmeria que els ha donat un marge de temps fins aproximadament una hora per treure'ls de la carretera i així permetre el pas pel Pertús.





Els manifestants bloquejant les grues.

(5) Arriben antiavalots i grues per treure cotxes... Si no hi ha ningú al cotxe se l'emporten. Si hi són els diuen que o marxen o els treuran a la força i retiraran el cotxe. Recuperar-lo son 690€#laforcadelagent @tsunami_dem pic.twitter.com/g8Wi0SXHp4 — QUIM MARCÉ ||*|| (@quimmarce) November 11, 2019

#A9, Suite à des manifestations :

?coupure Autoroute A9 avant barrière du Perthus en direction de l'Espagne.

??Sortie obligatoire et entrée interdite à Perpignan Sud (n°42)

??Sortie obligatoire et entrée interdite au Boulou (n°43)

??Restez à l'écoute de @Radio1077@A9Trafic — Autoroute A9 (@A9Trafic) November 11, 2019

En el tram francès, l'A9 s'ha restringit l'accés pel Voló i per Perpinyà Sud.Les cues són d'uns catorze quilòmetres.Els mitjans francesos com l'Indépendant es fan ressò de la protesta on estan col·laborant també veïns de la Catalunya Nord.