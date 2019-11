França tanca l'autopista entre Narbona i La Jonquera

Les autoritats franceses han decidit tancar l'autopista entre Narbona i la frontera de La Jonquera davant el col·lapse provocat per l'acció de Tsunami Democràtic, que ha bloquejat la circulació aquest matí i que pretén tallar la principal via de comunicació entre França i Espanya durant tres dies.

Per la Vall d'Aran o pel País Basc

França recomana dues alternatives als camions de mercaderies. La primera proposa anar fins a Tolosa, i des d'allà dirigir-se cap a la frontera amb la Vall d'Aran. Una via que no és apta per a les mercaderies pesades, que França vol desviar cap a Baiona, Hendaia i la frontera del País Basc,