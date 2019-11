Lluís Llach canta l'Estaca al tall de Tsunami a la frontera amb França

El cantautor Lluís Llach ha cantat 'L'Estaca' aquest dilluns a l'escenari que el moviment independentista Tsunami Democràtic ha muntat a les 9 hores sobre l'autopista que uneix Espanya amb França, després de bloquejar la circulació a banda i banda de la frontera.





L'exdiputat independentista també ha interpretat, en una actuació cap a les 16 hores, altres cançons, com, sobre l'escenari que talla la circulació a l'AP-7 -i a l'A9 francesa-, davant d'un miler de persones.La protesta convocada per Tsunami en resposta a les condemnes del Tribunal Suprem als líders del procés sobiranista ha causat a la frontera importants retencions de trànsit, deixant cap a les 17 hores uns cinc quilòmetres de cues en aquesta autopista i 16 quilòmetres a l'N-II.Així mateix, els Mossos d'Esquadra desvien el trànsit a l'AP-7 a les sortides 3 (Llers) i 4 (Borrassà) i obliguen els camions a estacionar a aparcaments a la zona de La Jonquera (Girona).En el quilòmetre 0 de l'autopista -que a França és l'A9- els manifestants, que han anat arribant en vehicle o a peu, han deixat enmig de la via uns 500 cotxes en total que bloquegen el pas i han col·locat un escenari enmig de l'autopista ha actuat Llach.Han instal·lat també una zona d'avituallament amb provisions i aigua, on els concentrats han aprofitat per col·locar alguna taula i esmorzar, i també un lavabo portàtil, a més, alguns d'ells porten motxilles, tendes de campanya per passar la nit i sacs de dormir.També un grup d'encaputxats ha aixecat una barricada per bloquejar un sentit de la circulació utilitzant per a això les barreres de seguretat de l'autopista, per la qual cosa han necessitat martells i un carro porta palès.