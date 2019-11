El tall de La Jonquera pot provocar 15 milions d'euros diaris de pèrdues

La Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) denuncia els bloquejos que amb "alarmant freqüència" es produeixen a la frontera de la Jonquera. Segons la patronal, la mobilització a la Jonquera pot provocar pèrdues diàries d'uns 15 milions d'euros per a les empreses i "certs desproveïments" de productes.

També l'Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC ha alertat de l'impacte econòmic del tall de l'autopista AP-7 a la Jonquera promogut per Tsunami Democràtic aquest dilluns i que es podria allargar tres dies. "La Jonquera és una via essencial per a la competitivitat de les empreses, per garantir el servei a la indústria i el subministrament de productes als ciutadans", ha assegurat el responsable de cadena de subministrament d'AECOC, Alejandro Sánchez.

"Compartim el malestar dels transportistes davant d'una situació de la qual les empreses carregadores també som víctimes", ha indicat Sánchez, que ha recordat que més de 10.000 camions per sentit creuen el pas fronterer de la Jonquera diàriament.

En la mateixa línia, 'organització de les petites i mitjanes empreses de transport per carretera, Fenadismer, calcula que són més de 20.000 els camions afectats pel bloqueig que manifestants en contra de la sentència del procés apliquen a la frontera per l'autopista AP-7. Fenadismer comenta en una nota que el tall de l'autopista estava anunciat "amb suficient antelació", i lamenta que el Govern català "no ha actuat" per evitar-lo i que ha impedit que els camions "puguin abandonar l'autopista sota sanció de 500 euros".

Foment del Treball insta Quim Torra a actuar

Foment del Treball ha emplaçat el Govern a restablir la normalitat a la frontera amb França, tallada des d'aquest matí per manifestants independentistes, i ha demanat "una declaració contundent" del president català, Quim Torra, "per evitar l'aïllament i el bloqueig econòmic de Catalunya".