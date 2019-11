Caos circulatori a la frontera pel tall de l'AP-7 del Tsunami Democràtic

L'autopista AP-7 està tallada a la Jonquera per una manifestació convocada per Tsunami Democràtic. Els vehicles, un miler segons Tsunami Democràtic, tallen els dos sentits de la marxa.



La protesta està generant uns vint quilòmetres de retencions, segons el Servei Català de Trànsit. Els Mossos bloquegen l'autopista per evitar que hi arribin més persones. Els vehicles es desvien per la sortida 3.



La situació també està generant moltes retencions a l'N-II per on intenten circular els conductors per evitar l'autopista. Des de Tsunami democràtic també informen de com arribar fins a la protesta per vies alternatives, des de Portbou, Prats de Molló o Pont de Ceret.





?? A causa dels desviaments de l'AP-7, molt plena l'N-II amb aturades de 12 km entre Figueres i Biure i 7 km a la Jonquera — Trànsit (@transit) November 11, 2019

?? Arriba més policia davant dels manifestants que volen impedir les grues de treure els cotxes.#TothomalaJonquera#LaForçaDeLaGent ?? pic.twitter.com/MleslQkQRM — Associació DNI.cat (@dnicatala) November 11, 2019

Antiavalots de la policia francesa fan retirar amb grua els vehicles buits a la cua del tall. La testa els amenacen amb una forta multa si no marxen de l'autopista. Fotos per @MonDiari pic.twitter.com/MyWtoYFfq9 — Jordi Borràs (@jordiborras) November 11, 2019

(4) El tall és important, falta gent per defençar-lo. Arriben voluntaris a peu!#laforcadelagent @tsunami_dem pic.twitter.com/PqWceEuwAb — QUIM MARCÉ ||*|| (@quimmarce) November 11, 2019

Hem fet una crida a través de l'app i ara ho fem a les xarxes socials. Amb l'ajuda dels companys de la Catalunya Nord, hem pogut tallar els dos sentits de la marxa de l'AP7 al punt fronterer. Ara mateix fem un crida general a anar fins a la frontera, amb cotxe o sense. — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 11, 2019

?? TOTHOM A LA JONQUERA!



?? Els #CDRenXarxa ens unim al bloqueig de #LaJonquera i cridem a la mobilització massiva per fer-lo permanent!



?? La flama de la #RevoltaPopular no s'apaga! pic.twitter.com/7Gsk9StunE — CDR Badalona ?? (@CDRBadalona) November 11, 2019

Fem una crida perquè tothom arribi a la zona de l'escenari per on es pugui. Si no es pot per l'autopista, per la Nacional. Deixeu els cotxes aparcats.



Centenars de persones arriben caminant des de la Jonquera fins al Pertús, són 6km. Fem més gran el Tsunami!#TothomalaJonquera pic.twitter.com/J63NALnbu9 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 11, 2019

A la banda francesa on se situa una part del bloqueig, amb cotxes, els gendarmes estan retirant vehicles i advertint de sancions. Els manifestants s'han col·locat davant els vehicles per impedir que es retirin mentre va arribant més policia.Poc després de quarts d'una del migdia s'ha dialogat amb els agents que els han donat poc més d'una hora per retirar els cotxes.Malgrat el bloqueig de l'ausopita, la gent continua arribant. Ho fan a peu, des de la Jonquera fins al punt del Pertús on està tallat en tram francès. Entre la Jonquera i el Pertús hi ha sis quilòmetres.Es donen indicacions per arribar per una carretera local propera a l'autopista.Els manifestants han començat a muntar barricades. Desenganxen i aixequen les peces amb martells i gats mecànics.Es tracta d'enormes vies que situen creuant la carretera. També han col·locat a la carretera tota mena d'objectes.A França s'informa que l'accés a Catalunya és impossible i es desvia a la sortida de Perpinyà Sud, de l'A9.{C}{C}Anuncien que bloquejaran amb vehicles en el marc delsi que ho fan per evitar la repressió dels cossos policials que es va viure a l'aeoport.Des de Tsunami Democràtic han emès un comunicat en el qual manifesten que"."Tsunami proposa canviar el cos pel vehicle" i proposta "ser massius, efectius i precisos". El motiu és que "l'Estat ha deixat clar que si la població posa el seu cos per defensar els seus drets, respondrà amb violència policial directa contra les persones" i en "l'acció de l'aerport del Prat va quedar més que pal.lès".Per aixòsac de dormir, queviures i l'actitud tenaçment noviolenta que afirma que ha caracteritzat la mobilització en favor de l'autodeterminació. Finalment, avança que un cop assolit l'objectiu es donarà per finalitzada.Al punt fronterer s'ha instal·lat un escenari on està previst que s'hi facin parlaments i concerts. També s'estan preparant per fer el dinar.