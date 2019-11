El Tsunami Democràtic talla l'AP-7 a la Jonquera

L'autopista AP-7 està tallada a la Jonquera per una manifestació convocada per Tsunami Democràtic. S'està muntant un escenari a la via.





Hem fet una crida a través de l'app i ara ho fem a les xarxes socials. Amb l'ajuda dels companys de la Catalunya Nord, hem pogut tallar els dos sentits de la marxa de l'AP7 al punt fronterer. Ara mateix fem un crida general a anar fins a la frontera, amb cotxe o sense. — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 11, 2019

La protesta, segons el Servei Català de Trànsit, se situava inicialment en un vial, al punt quilomètric 0.5, direcció Girona. En aquests moments els manifestants ja estarien tallant els dos vials.De moment el tall no està causant retencions.Per avui a la zona fronterera s'estava a l'expectativa per si les protestes anunciades podien afectar aquest punt de les carreteres catalanes.Finalment passades les vuit del matí s'ha començat a ocupar la carretera on s'hi van sumant manifestants. A aquesta hora a la via ja hi hauria més d'un centenar de persones.