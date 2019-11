Puigdemont avala el tall de l'AP7: és l'expressió d'un conflicte provocat per la repressió

Carles Puigdemont ha manifestat a través de Twitter que el tall convocat per Tsunami Democràtic a la Jonquera, que bloqueja la frontera entre Espanya i França per aquest punt des de les nou del matí, és "l'expressió d'un conflicte provocat per la falta total de respecte al que volen i voten els catalans, per condemnes a 100 anys de presó i per la repressió".



L'expresident de la Generalitat de Catalunya ha considerat des del seu exili a Waterloo que "a vegades les molèsties d'un tall de carretera estalvien molèsties majors". Puigdemont acaba la piulada amb l'etiqueta #SpainSitAndTalk.





Ara mateix a la Jonquera hi ha l'expressió d'un conflicte provocat per la falta total de respecte al que volen i voten els catalans, per condemnes a 100 anys de presó i per la repressió. A vegades les molèsties d'un tall de carretera estalvien molèsties majors. #SpainSitAndTalk — Carles Puigdemont (@KRLS) November 11, 2019